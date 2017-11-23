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23 Kasım 2017 11:27

Ilie Cebanu: “Gökdeniz Rusya’da saygı gören bir oyuncu”

Moldova Milli Takım Kalecisi Ilie Cebanu, bir dönem Rubin Kazan’da beraber oynadığı Gökdeniz Karadeniz hakkında açıklamalarda bulundu.

Ilie Cebanu: “Gökdeniz Rusya’da saygı gören bir oyuncu”

23 Kasım 2017 11:27

Gökdeniz’in saygı duyulan bir futbolcu olduğunu ifade eden Cebanu, “Gökdeniz burada da olduğu gibi Rusya’da da çok saygı gören bir oyuncu” şeklinde konuştu.


Son olarak Zimbru Chisinau forması giyen ve şuan boşta olan Moldova Milli Takım Kalecisi Ilie Cebanu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kariyerinin büyük bir bölümünü yurt dışında geçirdiğini ifade eden Cebanu, “Kaleci pozisyonunda görev yapıyorum. Rusya’da Rubin Kazan, Tom Tomsk gibi takımlarda mücadele ettim. Geçtiğimiz sezon bir sakatlık geçirdim ve şimdi iyiyim. Milli takımla beraber tekrar sahalara döndüm” diye konuştu.



“Türkiye Ligi’nde oynamayı çok isterim”


Türkiye Ligi’nde oynamayı çok istediğini ifade eden Moldovalı kaleci, “Türkiye Ligi ilgi çekici ve güçlü bir lig ve her zaman takip ediyorum. Kaleci olduğum için Türkiye’de ki kalecileri izliyorum. Özellikle Muslera geldiğinden beri üst düzey bir oyun sergiliyor. Volkan Babacan da çok iyi bir kaleci. Rüştü Reçber’den sonra hala Türk Liglerinde iyi kaleciler oynuyor” ifadelerini kullandı.



“Gökdeniz ile iyi bir arkadaşlığımız var”


Gökdeniz ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu söyleyen Cebanu, “Aynı yaş grubunda değiliz ama birbirimizi gördüğümüz zaman selamlaşıp konuşuyoruz. Gökdeniz Türkiye’de olduğu gibi Rusya’da da çok saygı gören bir oyuncu. Bu iyi ilişkimize rağmen bana son maçımızda bir gol atmıştı. Kendisi çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir futbolcu” diye konuştu.




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