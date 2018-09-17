İlk ders Belediye Başkanı Aydıner'den

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ders başı yaptığı bugünde, Başkan Atila Aydıner de öğrencileri yalnız bırakmayarak onların ilk ders heyecanına ortak oldu.

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, tüm yurtta olduğu gibi, Bayrampaşa'da da törenlerle başladı. Yahya Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ve öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

“Eğitime yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır”

Törende konuşan Başkan Atila Aydıner, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ülkemizi yarınlara taşıyacak olan yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha hep birlikte başlıyoruz. Eğitime gereken önemi vermek, çağdaş toplum olmanın en temel özelliklerinden birisidir. Eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğu bilinciyle hareket eden hükumetimiz araştırmaya ve sorgulamaya açık, ezbercilikten uzak, yeni bir eğitim sistemi inşa etme hususunda da önemli bir yol kat etti. Biz de belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim camiasına ve öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Bu düşüncelerle 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecan ve coşkularını yürekten paylaşıyor; değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte sınıflara geçen Başkan Aydıner, burada öğrencilere ders kitabı dağıttı ve eğitimin önemini anlattı.

Birinci yarıyıl 18 Ocak, ikinci yarıyıl ise 14 Haziran'da bitecek 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 18 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci yarıyılı 4 Şubat'ta başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran'da öğrencilerin karnelerini almalarıyla tamamlanacak.