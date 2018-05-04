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04 Mayıs 2018 00:11

İlk finalist Atletico Madrid oldu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Arsenal’i rövanşta Diego Costa’nın golüyle 1-0 mağlup eden Atletico Madrid, finale yükseldi.

İlk finalist Atletico Madrid oldu

04 Mayıs 2018 00:11


UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda İngiliz ekibi Arsenal’i konuk etti. 45. dakikada Griezmann’ın pasında topla buluşan Diego Costa’nın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk karşılaşmayı 1-1 tamamlayan Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.


Öte yandan Türk oyuncu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı ancak takımının mağlup olmasına engel olamadı.


UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.




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