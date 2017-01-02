İlk gece kabusu vajinismusu tetikliyor

Uzmanlar, birçok kişinin kabusu olan ilk gece korkusunun çevreden alınan birtakım hayali bilgiler ile daha fazla körüklendiğine dikkat çekiyor.

İlk gece korkusunun hayali yapılarla dolduran bir korku türü olduğuna dikkat çeken Dr. Murat Ulusoy, "İlk gecenin çok zor olacağı, çok acı çekeceği, çok kanayacağı, ilişkiden sonra yürüyemeyeceği, oturamayacağı, penisin vajen içinde sıkışıp kalacağı, süpürge sapı gibi bir şeyin oraya gireceği, gözlerin göz bebeklerinden fırlayacağı gibi kulaktan duyma hikayeler ile oluşan korku türü olan ilk gece korkusu, kadınların hayatını kabusa çeviriyor" diyerek bu korkunun vajinismusa neden olabileceğini ifade ediyor.

Çevreden alınan bilgiler ile körükleniyor

Bu korkunun sürekli çevreden alınan bilgilerle körüklendiğinin altını çizen Dr. Murat Ulusoy, "İlk geceye gelindiğinde de zihin kendi öznel dünyasını yaratma eğiliminde olduğu için bu sanal korkuyu gerçek gibi algılıyor. Tam ilişki yaşanacağı anda zihin beden üzerinde panik belirtileri oluşturuyor; kalp çarpıntısı, nefeste düzensizlik, kasılma, kaçınma, eşini eli itme vb. Bu belirtiler öylesine yüksek seviyede ki adeta kadın o anda başka bir hâlde. Farklı bir durum yaşanılıyor. Korkunun kaynağı gerçek bir durum olsa buna dönük bir tedavi ile sorun çözülebilir. Örneğin zar problemi ve buna bağlı acı. Korkunun kaynağı sanal bir sürecin sonunda zihnin kendine ait bir öznel dünya yaratıp bunu gerçekmiş gibi algılaması olduğu için zar operasyonu yapılması ya da uyuşturucu, alkol ile ilişkinin denenmesi de sorunu çözmüyor."

Dr. Murat Ulusoy, iyi bir vajinismus tedavisinde; eğitim ve vajene ait kontrol çalışmalarının yanı sıra asıl olarak zihin üzerindeki korkunun hipnoz ile kaldırılıp, gevşemenin sağlanmasının gerekli olduğu belirterek bu üçlüye riayet eden tedavide başarı oranı oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Dr. Murat Ulusoy, vajinismus olduğunu öğrenen kadınların zaman kaybetmeden tedaviye başlamasının önemli olduğunu ifade ederek herhangi bir sebepten dolayı vajinismus sorunun ertelenmesi sonucunda denenen ve başarılamayan her ilişkinin vajinismusu daha derinlere taşıdığını söylüyor.

Vajinismus olduğunu öğrenen kadının yaşadığı üzüntüyü bir kenara bırakıp, eşine durumun bir hastalık olduğunu anlatması gerektiğini belirten Dr. Murat Ulusoy, "Erkeğin bu noktada “Hayır bu bir hastalık değil ve sen istersen yaparsın” ya da “Zamana bırakalım yaparız” demesi çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor. Nasıl ki diğer zihinsel ve ruhsal hastalıklarda hekim yardımı alınıyorsa, vajinismus da aynı kategoride değerlendirilmeli. Bu aşamada erkeğin güvensizlik yaratacak, zorlayacak deneyimlerden uzak durması önemli."