Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:58

İlk gece kabusu vajinismusu tetikliyor

İlk gece kabusu vajinismusu tetikliyor

02 Ocak 2017 14:58

Uzmanlar, birçok kişinin kabusu olan ilk gece korkusunun çevreden alınan birtakım hayali bilgiler ile daha fazla körüklendiğine dikkat çekiyor.
İlk gece korkusunun hayali yapılarla dolduran bir korku türü olduğuna dikkat çeken Dr. Murat Ulusoy, "İlk gecenin çok zor olacağı, çok acı çekeceği, çok kanayacağı, ilişkiden sonra yürüyemeyeceği, oturamayacağı, penisin vajen içinde sıkışıp kalacağı, süpürge sapı gibi bir şeyin oraya gireceği, gözlerin göz bebeklerinden fırlayacağı gibi kulaktan duyma hikayeler ile oluşan korku türü olan ilk gece korkusu, kadınların hayatını kabusa çeviriyor" diyerek bu korkunun vajinismusa neden olabileceğini ifade ediyor.
Çevreden alınan bilgiler ile körükleniyor
Bu korkunun sürekli çevreden alınan bilgilerle körüklendiğinin altını çizen Dr. Murat Ulusoy, "İlk geceye gelindiğinde de zihin kendi öznel dünyasını yaratma eğiliminde olduğu için bu sanal korkuyu gerçek gibi algılıyor. Tam ilişki yaşanacağı anda zihin beden üzerinde panik belirtileri oluşturuyor; kalp çarpıntısı, nefeste düzensizlik, kasılma, kaçınma, eşini eli itme vb. Bu belirtiler öylesine yüksek seviyede ki adeta kadın o anda başka bir hâlde. Farklı bir durum yaşanılıyor. Korkunun kaynağı gerçek bir durum olsa buna dönük bir tedavi ile sorun çözülebilir. Örneğin zar problemi ve buna bağlı acı. Korkunun kaynağı sanal bir sürecin sonunda zihnin kendine ait bir öznel dünya yaratıp bunu gerçekmiş gibi algılaması olduğu için zar operasyonu yapılması ya da uyuşturucu, alkol ile ilişkinin denenmesi de sorunu çözmüyor."
Dr. Murat Ulusoy, iyi bir vajinismus tedavisinde; eğitim ve vajene ait kontrol çalışmalarının yanı sıra asıl olarak zihin üzerindeki korkunun hipnoz ile kaldırılıp, gevşemenin sağlanmasının gerekli olduğu belirterek bu üçlüye riayet eden tedavide başarı oranı oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
Dr. Murat Ulusoy, vajinismus olduğunu öğrenen kadınların zaman kaybetmeden tedaviye başlamasının önemli olduğunu ifade ederek herhangi bir sebepten dolayı vajinismus sorunun ertelenmesi sonucunda denenen ve başarılamayan her ilişkinin vajinismusu daha derinlere taşıdığını söylüyor.
Vajinismus olduğunu öğrenen kadının yaşadığı üzüntüyü bir kenara bırakıp, eşine durumun bir hastalık olduğunu anlatması gerektiğini belirten Dr. Murat Ulusoy, "Erkeğin bu noktada “Hayır bu bir hastalık değil ve sen istersen yaparsın” ya da “Zamana bırakalım yaparız” demesi çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor. Nasıl ki diğer zihinsel ve ruhsal hastalıklarda hekim yardımı alınıyorsa, vajinismus da aynı kategoride değerlendirilmeli. Bu aşamada erkeğin güvensizlik yaratacak, zorlayacak deneyimlerden uzak durması önemli."



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç