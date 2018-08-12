İlk gol bariz hatadan geldi!

resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, kalesinde ilk kez gol gördü. Necip’in hatalı pasında Seleznyov, Akhisar’ın golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk maçında Akhisarspor’u ağırlayan Beşiktaş, bu sezonki 4. resmi maçına çıktı. UEFA Avrupa Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayan siyah-beyazlılar, ilk eşleşmede Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0’lık sonuçlarla mağlup etmişti. Bir sonraki turda ise Avusturya ekibi LASK Linz’le eşleşen Beşiktaş, ilk karşılaşmada rakibini 1-0’la geçerek kalesini yine gole kapatmıştı. Siyah-beyazlılar, bu sezonki 4. maçında kalesinde ilk kez gol gördü. Akhisarspor karşılaşmasının 56. dakikasında savunmada topu alan Necip Uysal, müsait pozisyonda hatalı pas verdi topu Seleznyov’a attı. Bu futbolcu ise kendisine yapılan ikramı geri çevirmeyerek topu ağlara gönderdi ve bu sezon Beşiktaş’ın yediği ilk gole imza attı.