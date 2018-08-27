İlk hac kafilesi İstanbul’a döndü

İlk hac kafilesi Atatürk Havalimanı’nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan 80 bin Türk hacı, yurda dönüyor. İlk kafile Cidde’den kalkan uçakla sabah saat 10.30 sıralarında İstanbul’a ulaştı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları Atatürk Havalimanı’nda yakınları sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı. Dini ibadetlerini tamamladıktan sonra yurda dönen hacılar, uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

“Böyle şeyler anlatılmaz yaşanır”

Kutsal topraklardan dönen ilk hac kafilesinde yer alan Pakize Babacan havalimanında kendisini görüntüleyen gazetecilere hacı olmanın mutluluğunu anlatarak, “10 yıl bekledik gittik gördük geldik. Cenabı Allah arzu eden herkese nasip etsin. Böyle şeyler anlatılmaz yaşanır, çok güzel gezdik. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

Kutsal topraklardan dönen ilk hac kafilesinin başkanı Abdullah Cihangir, "Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu olarak ilk kafileyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu mükemmeldi. İyi bir hac yaparak inşallah günahlarımızın Allahu Teala tarafından muafiyet oluşuna inanarak geri dönmüş bulunuyoruz. Çok güzel bir duygu rabbim gitmeyen herkese nasip eylesin inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

“Hacca gitmek isteyenler de gençliklerinde gitsinler”

Kutsal topraklardan dönen ilk hacı kafilesindeki en yaşlı isim olan 90 yaşındaki Hediye Yıldırım ise “11 senedir bekliyoruz. Umreye gitmiştik hacca ilk defa gittim. Cenabı Allah kısmet etti bugün de gittik geldik. Allah’a çok şükürler olsun hamd ediyoruz. Cenabı Allah bize bu sağlığı ve imkanı verdi. Hacca gitmek isteyenler de gençliklerinde gitsinler, yaşlılıkta daha zor oluyor” dedi.

Bedensel engeli hac görevine engel olmadı

Bedensel engelli olmasının hac görevinin yapmaya engel olmadığını belirten Halil Türknaz da, “9 sene önce adımı yazdırmıştım. Hiç zorluk çekmedim çok güzel gittim geldim. Koşturdum vazife yerine getirdim. Mekke’yi Medine’yi hepsini gezdim dolaştım. Arafat’a gittim çok kolay, insan mutlu oluyor. Kardeşim de bana yardım etti” şeklinde konuştu.

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacıların dönüşünün üç hafta boyunca sürmesi bekleniyor.