İlk iftarda 5 bin vatandaş Bağcılar’da buluştu

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucunda yaklaşık 5 bin vatandaş oruçlarını Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği iftarla açtı. Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’ndaki ilk iftarda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşların ailesi ile birlikte katıldığı iftarda Başkan Çağırıcı vatandaşlarla bol bol sohbet ederken çocuklarla yakından ilgilendi. İftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Ezanın okunmasıyla kardeşlik sofralarında buluşan vatandaşlar hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Alanda kurulan sofralarda vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarken iftar bileti uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri lokantalarda engelliler de evlerine gönderilen yemekle oruçlarını açtı.

"Sofralarımızla yine yemekle birlikte onların üzüntülerini paylaşacağız”

Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak vatandaşların hep birlikte oruçlarını açmalarından duyduğu memnuniyet duyduğunu ancak İslam coğrafyasında üzücü olaylar yaşandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bizim için huzur ve sükunet içinde gelen ramazan maalesef İslam coğrafyası için aynı şeyi söyleyecek bir durum söz konusu değil. İsrail’in vahşetiyle yine bu Ramazan Müslümanlar adına üzüntü verici sofralarımızla yine yemekle birlikte onların üzüntülerini paylaşacağız. Aynı inanca, kültüre sahip insanlar aynı sofrada buluşuyorlar. Komşuluk iftarı şeklinde gelişiyor her mahallede farklı mekanlarda bu iftarlarımızı yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklar ve gençlerimiz içinde güzel bir gelenek” dedi.

“Çok güzel bir gelenek”

Birbirinin tanımayan insanların aynı sofralarda birlikte iftarlarını açmalarının Ramazan’ın manevi ruhunu yansıttığını ifade eden Emre Ergül, “Çok güzel bir gelenek, insanlar bir aradayız. Ramazan’ın ilk gününü kutlamaya çalışıyoruz. Maneviyatı yüksek, eskisi gibi evlerde gidip gelemiyoruz bu tür etkinliklerle bu maneviyatı yaşıyoruz” diye konuştu.

“Biraz zordu ilk gün tabi ki ama yine de çok güzeldi”

İlk iftarda vatandaşların aynı sofralarda buluşmasının çok güzel olduğunu ifade eden Yasemin Kayıkçı ise, “Böyle şeyler çok olmuyor eskisi gibi bir araya gelemiyoruz. Bu etkinlikler çok güzel. Biraz zordu ilk gün tabi ki ama yine de çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Alanda kurulan 60 stantta ise sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yöresel ürünlerini vatandaşlar için sergiledi.