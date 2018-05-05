İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

Dehşet dolu o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Aksaray’da saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler bir adamı sokak ortasında kovalamaya başladı. Arkasındakilerden kaçan şahıs ilk önce bir arabayla çarpıştı, ona rağmen koşmaya devam etti. Şahıs bir süre sonra yere düştü. Kaçan şahsı kovalayan 5 kişi, ellerindeki bıçak ve sopalarla yere düşen kişiye saldırmaya başladı. Yere düşen şahsı ilk önce bacağından bıçaklayan şahıslar, daha sonra sopalarla dövdü. Yediği darbelere dayanamayan kişi hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"Kaçan adama araba çarptı, geriye savruldu”

Olay anını anlatan Cuma Serçe, "İleriden bir adam koştuğunu gördüm. Üç dört kişi arkasından koştu. Kaçan adama araba çarptı. Geriye savruldu. Sonra bir kalabalık toplandı. Bıçakladılar. Sonra ambulans geldi. Durumu kötüydü. Çok fazla kan kaybetmişti" dedi.

Dehşet anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir şahıs arkasındakilerden kaçarken yere yığılıyor. Arkasından gelen 5 kişi ilk önce yere düşen kişiyi bacağından bıçaklıyor. Daha sonra sopalarla vurmaya başlıyor. Kafasına atılan tekmeler ve yediği darbelerle yerde yatan şahıs hareketsiz kalıyor. Olayı gören vatandaşlar yaralı şahsa yardım etmek için toplanıyor. Yaralı şahıs daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüyor.