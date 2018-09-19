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İlk sürücüsüz metronun ikinci etabı tamamlandı

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu’nda çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandı. Birleştirme testleri için seferlere bir süre ara verilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun ikinci etabı olan Çekmeköy-Yamanevler Metrosu'nda çalışmalar tamamlandı. Hizmette olan Üsküdar-Yamanevler bölümü ile birleştirme testleri için seferlerimize 20-21-22-23 Eylül tarihlerinde ara veriyoruz. Ulaşımın aksamaması için M5 numaralı otobüsler metro güzergahında hizmet verecektir" denildi.

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