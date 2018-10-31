İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk uçuşun kalkış iznini Ulaştırma Bakanı Turhan verdi

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk seferinin kalkış iznini kuleden verdi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşen ilk seferinin kalkış iznini kuleden verdi.


Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek ilk sefer nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Temsili olarak uçağa biniş kartı alan Bakan Turhan, daha sonra hava tarafına geçerek hayatını kaybeden usta foto muhabir Ara Güler anısına açılan sergiyi gezdi. Daha sonra uçağın kapasına giden Bakan Turhan, yolcuları uğurladı.


Yolcuların uçağa binmesinin ardından İstanbul Havalimanı kulesine geçen Bakan Turhan, ilk sefer gerçekleştiren THY uçağının pilotuyla irtibata geçerek kalkış iznini verdi. Kalkıştan bir süre sonra telsizle uçakla bağlantıya geçerek yolculara seslenen Bakan Turhan, iyi yolculuklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.