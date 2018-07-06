İlk yarı finalist Fransa

Mücadeleye iki takım da etkili başlarken, karşılıklı ataklarla geçen devrede gol son dakikalarda geldi. 40. dakikada Antoine Griezmann’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Raphael Varane’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. İlk yarı Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı dengeli başlarken, Fransa’nın farkı açan golü Muslera’nın hatasında geldi. 61. dakikada Galatasaraylı kaleci Muslera, sol kanattan Antoine Griezmann’ın uzak mesafenden vuruşunu karşılamak isterken, topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol sonrası Muslera büyük üzüntü yaşadı.

Kalan dakikalarda savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyan Fransa, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası’nda ilk yarı finalist oldu.