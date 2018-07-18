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18 Temmuz 2018 14:45

İlk yarıda tevadüle verilen madeni para adedi 826 bin oldu

2018 yılının ilk yarısında tedavüle konulan madeni para adedi 826 bin 701 olurken, bu rakam 2009 yılından beri toplam 7 milyar 564 milyon 541 bine ulaştı.

İlk yarıda tevadüle verilen madeni para adedi 826 bin oldu

18 Temmuz 2018 14:45



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde 826 bin 701 adet madeni para tedavüle verildi. Verilere göre, ilk 6 ayda 247 milyon 260 bin adet 1 lira, 98 milyon 217 bin adet 50 kuruş, 113 milyon 688 bin adet 25 kuruş, 114 milyon 606 bin adet 10 kuruş, 205 milyon 266 bin adet 5 kuruş ve 47 milyon 664 bin adet 1 kuruş dolaşıma konuldu.



2009’dan itibaren toplam 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet madeni para bulunuyor


Tedavülde olan madeni ufaklık para sayısı 2009’dan bu yana da 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet olarak saptandı. Darphane verilerine göre, 2009’dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 831 milyon 300 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.




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