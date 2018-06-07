İlkay Kanık’ın Gastro Sinema kitabı, raflarda

Yemek ve sinema ilişkisinde tarihsellik ve dönemsellik konusunu ele alan İlkay Kanık’ın Gastro Sinema kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.

“Modernite ile büyüsü bozulmuş dünya yeniden nasıl büyülenir”

Modernite öncesinin büyüsel evren algısı, her çok güçlü kapitalist mekanik teknoloji ile büyü bozumuna uğramıştır. Marx’ın, “her şeyin buharlaştığı” dönem olarak gördüğü; Weber’in “büyüsünün silindiği” dünya dediği yabancılaşma, postmoderniteyle, ama modernitenin bir uzantısı olarak, büyüsüne tekrar kavuşturulmaktadır. Bu, yemeğin ana karekter olarak yıldızlaştığı filmlerde de görülmektedir.

Gastro Sinema’da büyünün modernitede yemek filmleriyle yeniden oluşan serüvenini okuyacaksınız.