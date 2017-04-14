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14 Nisan 2017 15:02

İlke Özyüksel: “Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Türkiye’yi, modern pentatlonda ilk kez olimpiyatta temsil eden İlke Özyüksel, “Tokyo’da 2020’de yapılacak olimpiyatlar için kota müsabakaları 2019’da başlayacak.

İlke Özyüksel: “Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

14 Nisan 2017 15:02

ABD’deki organizasyonda dünya sıralamasında ilk 6’nın içinde yer almak istiyorum” dedi.


Türkiye’nin kadın gladyatörü İlke Özyüksel’in hayatı da pentatlon gibi birçok engelden oluşuyor. Doğduktan 2 hafta sonra ölümcül bir damar hastalığına yakalanan, annesi 15 yaşında gözlerini kaybeden İlke, savaşmaktan vazgeçmedi ve zaferlerle dolu başarı öyküsü ortaya çıkardı.



Annesinin ışığı oldu


İlke’nin Rio’ya uzanan tarihi yolda ailesinin gösterdiği özveri de çok büyük. İlke, başarısıyla bir bakıma annesinin de ışığı oldu. Özyüksel Ailesi önlerine çıkına tüm engelleri el ele vererek aşmayı başardı. İlke Özyüksel, “Annem görme engelli. 15 yaşında göz tansiyonu nedeniyle gözlerini kaybetti. Rehberlik öğretmeni. Babam işçi emeklisi. Babam, sürekli yanımda olduğu için, annem evde çok yalnız kaldı ve zorluklar çekti. Ailem benim için çok büyük fedakarlık yaptı. Annem ve babam beni hep destekledi” diye konuştu.



"Sadece koş iyi para kazınırsın" dediler


Antrenörleri, İlke Özyüksel’e "Bu işte para yok. İyi koşuyorsun. Sadece koşarsan çok iyi para kazanırsın" deyince, başarılı pentatloncu spordan kopma noktasına geldi. 9 yaşında Dünya Yıldızlar Şampiyonu olan İlke, antrenörlerinin tutumu nedeniyle, 2014’te pentatlonu bırakma kararı aldı. Genç sporcuyu takibine alan Gençlik Spor Bakanlığı bu durumdan haberdar olunca Rio Olimpiyat macerası başladı.



Macarları rahatsız etti


İlke Özyüksel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Macaristan’a gönderilmesiyle ilgili, “Macarlar artık beni kendilerine rakip görüyordu. At hocası beni çalıştırmamaya başladı. Türkiye’ye dönmek için epey çaba harcadım. Kalırsam olimpiyat şansım olmayacaktı. Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım. Gençlik ve Spor Bakanlığı psikolog, diyetisyen, masör ve doktorun da bulunduğu 10 kişilik bir ekip kurdu. 4.5 ayda her gün 8 saatin üstünde çalışıp olimpiyat vizesini almayı başardım” şeklinde konuştu.



Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları


Şimdiki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyleyen İlke Özyüksel, “Pentatlon 5 disiplinden oluşuyor. Malzemelerimiz çok pahalı. Tüm masraflarımızı Bakanlığımız karşılıyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. Kamplar, yarışmalar, katılımlar gayet iyi. Güzel bir ekibiz, inşallah hep beraber daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Tokyo’da 2020’de yapılacak olimpiyatlar için kota müsabakaları 2019’da başlayacak. ABD’deki organizasyonda dünya sıralamasında ilk 6’nın içinde yer almak istiyorum. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım” dedi.




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