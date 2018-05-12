İlklerin milli silah üreticisi İstanbul’da görücüye çıktı

Yerli ve milli silah üretiminde Türkiye’nin sayılı firmalarından olan Trabzon Silah Sanayii A.Ş. (TİSAŞ) İstanbul Fuar Merkezi’nde bu sene 7’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Av ve Doğa Sporları Fuarı’na katıldı. TİSAŞ’ın imal ettiği piyade tüfeği ve tabancalar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Trabzon Silah Sanayi Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, “1993 yılında Doğu Karadeniz Silah Projesi kapsamında kurulmuş ve hafif silah üretiminde şuan 45 farklı ülkeye ihracatı olan, yurtiçinde de belli başlı az sayıda firmadan bir tanesiyiz. Fabrikamız Trabzon’da Arsin Organize Sanayi Bölgesinde, 49 farklı hafif tabanca üretimiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Bugüne kadar pek çok ilklere imza atma başarısı gösterdik”

Oğuz Bekar, bugüne kadar birçok ilke imza attıklarını vurgulayarak, “Şirketimiz 1998 yılından bugüne kadar pek çok ilklere imza atma başarısı göstermiştir. Bunları şöyle özetleyebiliriz; 1998 yılında ilk özgün tasarım tabancası bizim şirketimiz tarafından yapıldı. İlk kompansatörlü tabanca Zigana Sport ile başardık. İlk 45 kalibre tabancayı üreten firmayız. Sektörde ilk ihracat ve ABD’ye ilk tabanca ihracatı, ilk soğuk dövme namlu tezgahının kullanılması ve en sonunda Azerbaycan Savunma Bakanlığı’yla ortak üretim anlaşması gibi pek çok ilklere imza atmışız. Tabi insanlar bunun sosyal medyadan kendi imkânlarıyla araştırıyorlardı biz de bugün bu fuarda olmamız hasebiyle bu ilklere insanlar daha rahat öğrenebilsinler diye standımızda yer açmış olduk” ifadelerini kullandı.

“Dışa bağımlılık savunmada zafiyeti de beraberinde getirir”

TİSAŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, yerli ve milli silah üretimi için Türkiye’de her türlü imkânın bulunduğunu söyledi. Bekar, savunma sanayinde dışa bağımlılığın zafiyetleri de beraberinde getireceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları gayet net, bence çok daha evvel yerli ve milli konusunda daha farklı sektörlerde daha farklı atılımlar olması gerekiyordu ama hiçbir şey geçmiş kalmış değiliz. Bizim sektör olarak hiç kimseye ihtiyacımız yok. Çok şükür ülkemizde her türlü zeki, becerikli ustalarımızdan tutun da teknolojik imkanlarımız var. Bunları yeter ki güzel bir şekilde bir araya getirelim. Ülkemizin savunma sanayisi bizim için çok önemli çünkü bu konuda dışa bağımlılık savunmada zafiyeti de beraberinde getirir. Biz de bu konuda ülkemizin menfaatine ekonomik girdi sağlamak adına her türlü imkanımızı gece gündüz demeden bu uğurda seferber etmiş durumdayız.”

“İthal silaha olan hayranlık artık bitsin”

İthal silah hayranlığından uzaklaşılması gerektiğini kaydeden Oğuz Bekar, dünya standartlarında üretim yapıldığını ifade ederek, “Özellikle silah kullanıcı kitleye buradan çok ciddi bir mesajım olacak; artık şu yabancı hayranlığından kurtulmamız lazım. Tüm tabancalarımız sadece bizim ürettiklerimiz değil, diğer firmalar da aynı şekilde. Hepsi belli bir kalifikasyon ve dünya standartlarında üretilmiş tabancalardır. Bunların tamamı neredeyse dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. NATO standartlarında üretiliyor, ihalelere alnımızın akıyla girip çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim tabancalarımıza olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmesinler. Bu ithal silaha olan hayranlık artık bitsin. Ülkemizin ekonomisi kazansın, milli savunma sanayimiz kazansın istiyoruz” diye konuştu.