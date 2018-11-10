“İlkokulda neyi güzel yapıyorsanız üniversitede de onu tercih edin”

Bağcılar'da gençlerle bir araya gelen kariyer danışmanları Mevlüt Güleç ve Kamil Kasacı, kariyer yolunun şifrelerini anlattı. Güleç ve Kasacı, üniversite tercihi yapmakta zorlanan adaylara “İlkokulda neyi iyi yaptığınızı düşünün. İlkokulda neyi güzel yapıyorsanız şu anda üniversite tercihi yaparken de onu düşünün. Buna uygun işler seçin” tavsiyesinde bulundu.

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere rehberlik yapmak, yol göstermek ve gelecek planlaması konusunda yardımcı olmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından “Kariyer Yolunun Şifreleri” semineri düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapılan programa kariyer danışmanı Mevlüt Güleç ve Kamil Kasacı konuk olarak katıldı.

“Dünya hayatı rafting yapmaya benziyor”

Sohbet havasında yapılan etkinlik, öğrencilere yönlendirilen “Kaç yıl çalışacaksınız?”, “Bu sürede kaç iş yeri değiştireceksiniz?” ve “Kaç meslek değiştireceksiniz?” sorularıyla başladı. Slayt gösterisi eşliğinde söze başlayan Kasacı, “Çok değişen hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu biraz rafting yapmaya benziyor. Çok hızlı akan bir nehirde herkesin çok hızlı davranması gereken bir dünyadayız. Kariyere bir yolculuk olarak bakabiliriz. Bu yolculuk aslında basamaklarla çıkılan bir zirve ve hedef değil. Düz bir yolculuk da değil. Hep yukarı çıkmıyorsunuz bazen aşağı iniyorsunuz, düşüp tekrar kalkıyorsunuz ama sonuçta bu yolculuk sizi bir yere götürüyor. Kariyer, hayat yolculuğu demektir. Arzu edilen de hayat başarısı. Hayat başarısı için iki temel ihtiyacınız var biri öz güven diğeri de iletişim becerisi” dedi.

“Hiçbir şey moralinizi bozmasın”

Güleç ise kimi lise son sınıf kimi de lise mezunu gençlerin en büyük sıkıntısı olan tercih konusu üzerinden önemli açıklamalar yaptı. “Hiçbir şey moralinizi bozmasın” diyerek söze başlayan Güleç, şunları söyledi: “Şu anda siz üniversiteye hazırlanıyorsunuz ve bu yolculuğun bir aşaması. Sınava gireceksiniz başka bir aşama. Bir okul kazanacaksınız yada kazanamayacaksınız bu da bir aşama. Aslında bir yolculuk içerisinde başarılar ve başarısızlıklar sizin için birer adım. Bunun sonucu mutlaka iyi yada kötü olacak diye bir şey yok. Hepimizin zayıf yönleri var değil mi? Yapamadıklarımız eksiklerimiz var değil mi? Üzülüyorsunuz üzülmeyin hiçbir önemi yok bunların. En önemli şifre nereden başlamalısınız sorusu. Nereden başlayacağım? Bu sorunun cevabı önemli. İlkokulda neyi iyi yaptığınızı düşünün. Kendinize cevabını verin. İlkokulda neyi güzel yapıyorsanız şu anda üniversite tercihi yaparken de onu düşünün. Buna uygun işler seçin.Kendinize bakacaksınız ve kendinizi tanıyacaksınız.Güçlü yönünüzü belirleyeceksiniz. İlginizi kısacası sizi mutlu eden şeyi belirleyeceksiniz”