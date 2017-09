İlmin gözü, sigara ve akciğer kanseri

Dr. İbrahim Öztek ve ekibi modern cihazlarla akciğer kanseri teşhisini birkaç dakika içinde koyuyorlar.

Ordinaryus profesör Dr. Sadi Irmak, Atatürk’ün 1923 yılında tıp eğitimi almak üzere Almanya’ya gönderdiği başarılı 11 Türk öğrencisinden biri. İstanbul Üniversitesinde uzun yıllar Fizyoloji Kürsüsü Direktörlüğü, son zamanlarda da Başbakanlık yapmış değerli bilim ve siyaset adamlarımızdan. Bir dersinde öğrencilerine Mevlana ile ilgili bir olayı aktarmış; Mevlana bir gün işaret parmağına bakmış, dalmış gitmiş. Yanındakiler merak etmiş sormuş, neden daldınız? O da şu cevabı vermiş, “Parmağımda birçok kanallar ve içinde yüzen cisimcikler görüyorum. Bunları bir gün ilmin gözü görecektir.” İşte bugün ilmin gözü mikroskoptur, bilgisayarlı tomografi cihazıdır. Çamlıca Özel Medikana Hastanesinde, kendisini yakından tanıdığımız bilim kültür ve spor adamı Prof. Dr. İbrahim Öztek’i bir de kendi asıl mesleği ile ilgili bir çalışması sırasında bulduk. Hastane Başhekimi Y.Doç. Dr. Göğüs Cerrahı Cüneyt Aydemir, Göğüs cerrahı Prof. Dr. Bülent Arman ve Radyoloji Uzmanı Cengizhan Zahmancıoğlu ile birlikte bir ekip olarak, tıbbın en önemli bir konusunu son derece modern cihazlar sayesinde çok basite indirgemişler ve birkaç dakika içinde akciğer kanseri hastalarının teşhisini koyuyorlar.

Nasıl mı? Radyolog Dr. Cengizhan Zahmancıoğlu, Bilgisayarlı Tomografi altında kitlenin yerini buluyor. Y.Doç Dr Cüneyt Aydemir ile Prof. Dr. Bülent Arman uzunca bir iğne ile göğüs duvarından kitlenin içine giriyor. Oradan birkaç hücre çekiyor. Bu hücreleri Patoloji ve Sitoloji uzmanı olan Prof. Dr. İbrahim Öztek birkaç dakika içinde özel bir şekilde preparat haline getirerek, mikroskop altında inceliyor ve arkadaşlarının meraklı bakışları altında onlara üzülerek kötü haberi veriyor. “Hasta şu tür bir Akciğer kanseri”. Öztek hoca sonra mütevazı bir şekilde, “Bu uygulamayı günümüzde konunun uzmanı olan her doktor yapıyor” diyor.

İbrahim Öztek ve Bülent Arman hocalar 1962-1963 yılından bu tarafa 54 yıllık arkadaşlar. Meslek hayatlarının büyük bir kısmında da özel olarak birlikte çalışmışlar. Bülent Arman’ın hastalardan aldığı örnekleri, İbrahim Öztek değerlendirmiş. Sonuç hep akciğer kanserine yönelik. Kanserin sebebi de daima sigara. Her iki hoca da kurdukları dernekler aracılığı ile halen sigaraya karşı savaş halindeler. Bülent hoca binlerce kişiye sigarayı bıraktırmış. İbrahim hocanın sigara ve akciğer kanseri üzerine çalışma ve yayınları dünya çapında. Öztek şöyle diyor; sigaranın dudaktan idrar kesesine kadar kanser yapmadığı organ yok. Kalp damar hastalıkları ise işin cabası diyor ve ekliyor. Bir yıl içinde sigara içimine ve sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine 3 Çanakkale Boğazı Köprüsü parasını harcıyoruz. Bir yılda 200 bin insanımızı sigaranın neden olduğu kanser ve kalp damar hastalıklarından kaybediyoruz. Yani sigara içerek hayatımızı havaya savuruyoruz diyor.

Prof. Dr. İbrahim Öztek’in önemle belirttikleri konu ise; sigara alışkanlığının alışkanlıkların en kötüsü olduğudur. Özellikle halkımız erken yaşta sigara içimine başlıyor ve bu nedenle de her çeşit ağır hastalıklara erken yaşta yakalanıyor ve erken yaşta hayatlarını kaybediyorlar. Bu konuda modern, sağlıklarına önem veren batılı ülke insanından en az on yıl önce hayata veda ediyoruz. Erken yaşta alışkanlık haline gelen sigara, ardından alkol ve uyuşturucunun da davetçisi oluyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde deneyen her dört çocuktan üçü sonradan tiryaki oluyor. Bir yılda sigara içmeye başlayanların sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor. 7-13 yaş gurubu çocuklarda sigara deneme oranı % 27, 8-13 yaş gurubunda sigaraya başlama oranı ise % 15 tir. Görüldüğü gibi toplumumuz sigaraya mahkum edilmiştir. Kız olsun erkek olsun gençlerimizden ricamız sakın sigara içmeyi denemesinler.