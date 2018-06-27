İlyas Yalçıntaş İran’da sahne alacak

Son yıllarda yaptığı ‘İçimdeki Duman’, ‘Gel be Gökyüzüm’ gibi hit şarkılarla İran’ın en sevilen yabancı şarkıcılarından birisi olan İlyas Yalçıntaş, İran İslam Cumhuriyeti’nde konser izni aldı. 3-4-5 Temmuz 2018’de, İran’ın Kish Adası’nda gerçekleşecek ve İran medyasının da yoğun ilgi gösterdiği konserlerin biletlerinin, konserlere 1 aydan fazla olmasına rağmen satışa çıktığı gün tükendiği bildirildi.

“Uzun süredir bu izni bekliyorduk”

Genç şarkıcı İran’da konser verecek olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, “Uzun süredir bu izni bekliyorduk. Bize konser için tüm izinleri sağlayan İran Devleti’ne ve menajerim Alfa 7 Prodüksiyon’a çok teşekkür ediyorum” dedi.