İmam hatipliler Necmettin Erbakan’ı unutmadı

Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 7’nci yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. İmam hatipli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği anma etkinliğinde gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ve ÖNDER Kurucu Başkanı İbrahim Solmaz, siyasetten kişiliğine kadar her yönüyle Erbakan’ı ve 28 Şubat sürecinde yaşananları anlattı.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER), ömrünü Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele içinde geçiren eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anma programı düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan etkinlikte gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ve ÖNDER Kurucu Başkanı İbrahim Solmaz, çok yakından tanıdıkları Necmettin Erbakan’ın özel hayatını, siyasetçi kişiliğini, 28 Şubat postmodern darbesini anlattı. Erbakan’ın ömrünü adadığı hayalinden bahseden Kızıltaş, “Erbakan hoca liseden başlayıp bütün hayatını bu ülkenin ve çevresindeki İslam ülkelerinin kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak ve Müslüman olsun olmasın dünya üzerindeki bütün ezilen insanların insanca yaşayabileceği bir dünya kurma hayalindeydi. Bütün ömrünü ufukta gözünü diktiği bu hedefe ulaşmak için harcadı. Erbakan hocayı her hatırladığımızda rahmet okumamız gerektiğini düşünüyorum. Erbakan hoca farklı bir insandı, onun gibi olmak zordur ama onun gibi olmak için gayret göstermekte fayda var” dedi.

Solmaz da Erbakan’la ilgili olarak, “Rahmetli Erbakan imam hatiplilerin ve maneviyatlı gençlerin yetişmesi noktasında çok büyük emekler verdi. Bugün maneviyatıyla donanımlı bir nesil ülkeyi idare ediyorsa bunun sebebi Erbakan’dır” dedi.

“Dindar insanların eline taş, sopa, silah almasının önüne geçti”

Programın ikinci bölümünde ise 28 Şubat sürecinde yaşananlar konuşuldu. Solmaz, bu zorlu dönemle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu süreç içerisinde çok büyük badireler yaşandı. Erbakan hoca dindar insanların eline taş, sopa, silah almasının önüne geçti. Eğer 28 Şubat’ta dindar insanlar olarak biz elimize silah alsaydık ülkede kan gövdeyi götürürdü. Kendisi çok büyük zulüm görmesine rağmen geleceğin aydınlık olacağını düşünerek birçoğuna tahammül etti. Refah Partisi’ni kapatarak imam hatip neslinin önünü kesmek istediler. 28 Şubat’ın temelini oluşturan asıl konu buydu. FETÖ kendini 28 Şubat’ta da gösterdi. ‘Eğitim kesintisiz olabilir, imam hatiplerin orta kısmı kapatılabilir, bu dünyanın sonu değildir’ diyerek MGK’yı savundu. İmam hatiplerin orta kısımlarını kapatan FETÖ’dür. FETÖ’nün hain olduğu o günden belliydi.”

“Milli görüşün milli duruşla taçlandırıldığı bir dönem yaşıyoruz”

“28 Şubat inanan insanların ve inançlarına değer veren insanların üzerinden silindir gibi geçmiş bir süreçti. Bugünden bakıldığında pek anlaşılamaz ama o dönemlerde aklın, mantığın, insan hafızasının alamayacağı şeylerle karşılaşıyorduk. Bunları yaşamayanlara, bilmeyenlere anlatmak zor” diyen Kızıltaş, konuşmasını gençlere yaptığı, “Şu anda farklı bir Türkiye’de hayal edemeyeceğimiz şeyleri yaşıyoruz. Bu güzellikleri korumak için çok çalışın. Allah korusun ayaklarınız kayarsa bir daha elinizden tutacak kimse bulamazsınız. Ne kadar iyi olursanız geleceğin Türkiye’si de o kadar iyi olacaktır” uyarısıyla bitirdi.

BAGİMDER Genel Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez de, “Erbakan hocam dünyada ve İslam ülkelerinde bir yol haritası çizen, yön belirleyici olan hocamızdı. Bugün baktığımız zaman milli görüşü milli duruşla taçlandırdığımız bir dönem yaşıyoruz. Allah ondan razı olsun, iyi ki vardı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Anma programına İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Musa Uzun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk ve imam hatipli öğrenciler katıldı.