İmar affında en büyük sorun yanlış beyan

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren ve 12-13 milyon konutu ilgilendiren imar affı ile ilgili olarak başvuru sürecinin önemine değinen Çatalkaya, “Bugüne kadarki süreçte imar affıyla ilgili yaşanan en büyük sorun başvuru yapanların yanlış metrekare beyanında bulunması oldu. Binanın gerçek metrekarelerin çıkarılması, ölçülerin doğru hesaplanması gerekiyor. Bu nedenle imar affı başvurusu için uzman kişilerden hizmet alınması büyük önem taşıyor. 9 Ağustos tarihine kadar yapılan başvurularda, yanlış bilgi verildikten sonra yapı kayıt belgesi için yapılan ödeme geri alınamıyor ve imar barışına başvuru hakkı elden gidiyordu. Ancak kanunun 9 Ağustos’ta revize edilmesiyle, vatandaşlara yanlış bilgilerini güncelleme hakkı tanındı” dedi.

Çatalkaya, “İmar barışına başvurular Ekim ayının sonunda bitecek ancak ödemeler Aralık sonuna kadar devam edecek. Kanunda başvuru süresinin 1 yıl daha kadar uzatılabileceği yazıyor. Biz de bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Birinci adım olarak yapı kayıt belgesini alan vatandaşlar ikinci adımda evlerinin iskanlı tapusunu alabiliyor. Atılacak bu adımlardan sonra hem evlerin değeri artıyor hem kredili satışın önü açılıyor” dedi.