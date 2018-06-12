İmar Barışı Masası, Beykozluların hizmetinde

Türkiye genelinde 13 milyon binayı ilgilendiren imar barışı, Beykoz’da yaklaşık 47 bin binayı kapsıyor. Bakanlığın getirdiği imar barışı fırsatıyla ruhsatsız yapılar ‘Yapı Kayıt Belgesi” ile kayıt altına alınacak ve devlet tarafından artık tanınacak.

Başvurular e-devlet üzerinden

Beykoz Belediyesi imar barışından yararlanacak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle bünyesinde “İmar Barış Masası” kurdu. Mühendis, mimar ve haritacıların görev yaptığı 16 teknik personel “Yapı Kayıt Belgesi”ne uygunluk konusunda bilgilendirme yapıyor. Binalarının durumunu öğrenen vatandaşlar, e-devlet üzerinden teknik personel eşliğinde ya da şahsi olarak başvuruda bulunuyor.

Beykoz İmar Barışı Masası’na müracaat edecek vatandaşlar http://istibrandevu.csb.gov.tr adresinden işlemleri için randevu oluşturabiliyor.

Öngörünüm yararlanamıyor

Yasaya ilave edilen İmar Barışı’yla ruhsatsız ve iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilebilecek. Vatandaşlar binalarına su, elektrik ve doğalgaz alabilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilecek.

Son başvuru 31 Ekim

Barış, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsatlı ancak proje eklerine aykırı olan hazine ya da belediyeye ait taşınmazların üzerindeki tüm yapıları kapsıyor. Boğaziçi öngörünüm ve orman alanında kalan binalar ise barıştan yararlanamıyor.

İmar barışında başvuruların 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapı kayıt bedellerinin yatırılması gerekiyor.

“Barış Masasıyla vatandaşımıza kolaylık getirdik”

İmar Barış Masası çalışmalarını bizzat inceleyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “İlçemizde imar planlama süreci bir yandan devam ederken Bakanlığımızdan bir müjde geldi. Beykozlular barış masasına gelerek yapı kayıt belgesi için her türlü teknik desteği kolaylıkla alabilirler. Vatandaşlarımıza huzur getirecek İmar Barışının ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kat mülkiyeti veriliyor

Yapı ruhsatı alıp yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebilecek.