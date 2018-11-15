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İmar Barışını Suistimal Eden kaçak yapılar yıkılıyor

Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; 18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlayarak, yürürlüğe giren “İmar Barışı” kanunu suistimal eden kişilere izin verilmeyerek, kaçak yapıların yıkılmaya başlandığı duyuruldu.


Yapılan açıklamada, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tarafından Pirinççi Mahallesi'nde bulunan kaçak yapıların yıkımları, jandarma ve emniyet birimlerinin aldığı güvenlik tedbirleri içerisinde gerçekleştirildiği açıklandı.


İmar Barışı kapsamında olan, tüm yapılara “Yapı Kayıt Belgesi” verildiği belirtilen açıklamada, “İmar Barışı kanun çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylıklar sağlanırken, kanun dışında oluşabilecek, hiçbir kaçak yapıya da izin verilmeyecektir.” denildi.

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