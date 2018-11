İmplant ve protez hakkında merak edilenler

Estetik Diş Hekimi Göker Taşkınsu, günümüzde adı sıkça duyulan ve uygulanması oldukça yaygın olan bir tedavi metodu olarak bilinen implant ile ilgili bilinmesi açıklama yaptı.

Diş Hekimi Göker Taşkınsu, son yıllarda çok önemli bir yere sahip olan implant tedavisi hakkında bilinmeyenleri anlattı. İmplantların günümüzde adı sıkça duyulan ve uygulanması oldukça yaygın olan bir tedavi metodu olduğunu kaydeden Diş Hekimi Taşkınsu, "Kabaca anlatmak gerekirse implantlar; diş kökünü taklit eden titanyum vidaların çene kemiklerine uygulanarak sabit protez kullanılmasına olanak tanıyan tedavi metodudur" dedi.

Taşkınsu, hareketli protez kullanan hastalar için sabit protez kullanımı implantlar ile mümkün olduğunu belirterek, "İmplantların uygulanabilmesi için çene kemiklerinin yeterli boy ve genişliğe sahip olması gerekir. İmplant yapılacak alan her zaman yeterli olmayabilir. Yetersiz çene kemiği yaş, uzun süreli hareketli protez (takma çıkma) kullanımı vb. gibi sebeplere bağlı olabilir. Bu yetersizlikler daha çok çene kemiklerinin arkasına doğrudur. Çene kemiklerinin yeterli olduğu durumlarda tek bir çeneye 6-8 implant uygulanıp, üst yapı olarak sabit bir protez yapılabilmektedir. Çene kemiklerinin arka taraflarının yeterli olmadığı durumlarda ise 'All on four' denilen teknik ile çenelerin ön bölgelerinde ki kemik kullanılarak tek bir çeneye uygulanan 4 adet implantla birlikte sabit protez kullanılmasına olanak tanınmıştır. All on four tekniği çoğu zaman işlemden hemen sonra veya bir gün sonra üstüne yapılabilen sabit geçici ile hastalarımıza inanılmaz bir konfor sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Günümüzde yapılamaz denilen implant neredeyse yok gibidir"

Ayrıca işlem esnasında bazı anatomik oluşumlardan kaçınıldığı için işlem sonrası yaşanabilecek ağrı, şişlik vs. gibi sıkıntılarda minumum düzeyde görüldüğü belirten Diş Hekimi Göker Taşkınsu, "All on four tekniği hızla gelişen implant teknolojileri içinde en hızlı yaygınlaşan ve hekimler tarafından kabul gören metotların başında gelmektedir. Son olarak özetlemek gerekirse günümüzde yapılamaz denilen implant neredeyse yok gibidir" ifadelerini kullandı.