İmzalanacak STA, Ukrayna-Türkiye ticaretinde sıçrama tahtası olacak

DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla İstanbul'da gerçekleştirildi.Türkiye ile Ukrayna'daki yatırım ve iş birliği olanaklarının ele alındığı foruma 200'e yakın iş insanı katıldı.

Türkiye-Ukrayna İş Forumu açılışında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, "İkili ekonomik ilişkilerde çok önemli bir adım olacak. En az 30 yıllık bir anlaşma olmasını hedefliyoruz" dedi.

Ukrayna'da altyapı, enerji, makine mühendisliği, bilgi teknolojileri, yeşil enerji gibi sektörlerde fırsatlar olduğunu belirten Kubiv, "Bu yenilikçi ve katma değerli altyapı projelerinde Türk firmaları için önemli fırsatlar var. Yakın bir zamanda gerçekleşmesini beklediğimiz iki ülkenin cumhurbaşkanlarının görüşmesi de yeni reformları beraberinde getirecek” ifadelerini kullandı.

Kubiv, iki ülke iş çevrelerini turizm, özellikle sağlık turizmi ve katma değeri yüksek tarım ürünleri üretimi gibi alanlarda işbirliği yapmaya çağırdı.

İkili ekonomik ilişkiler kamu - özel yatırımlarıyla derinleşecek

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ticaretin yıldan yıla artış gösterdiğini vurgulayarak, "2018'in ilk beş ayında ülkemizde 380 bin civarında Ukraynalı turisti ağırladık. Şimdi kamu-özel sektör ortak yatırımları ile ikili ticari ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmalıyız. Ulaştırma ve sağlık gibi alanlarda sonuç odaklı iş birlikleri yapıyoruz. Kasım ayının sonunda Ukrayna'da düzenleyeceğimiz bir çalıştayla bu tür ortak alanları belirleyip faaliyete geçeceğiz. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticareti, 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, konuşmasında Ukrayna'nın 42 milyonluk nüfusu, enerjik iç pazar potansiyeli ile Avrupa'nın vazgeçilmezi ve Türkiye'nin de stratejik komşusu olduğunu ifade etti.

İki ülkenin daha fazla karşılıklı yatırım yapmasının hedeflendiğini anlatan Bekmezci, "Ukrayna sınırları dâhilinde Türk iş insanlarının 3 milyar dolarlık yatırımıyla Türkiye, en büyük yatırımcı ülke konumundadır. Ukrayna'da 600 Türk şirketi faaliyet gösterirken, Türkiye'de 500'ün üzerinde Ukraynalı şirket faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Ayrıca Bekmezci, ülkeler arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalanmasının, Ukrayna'da bir Türkiye-Ukrayna Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesinin ve ilgili bakanlıkların hızla bağlantı kurabilmesi için bir diyalog masası kurulmasının önemini vurguladı.