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25 Mayıs 2018 17:02

İnatçı hıçkırıklar tehlikeli olabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

İnatçı hıçkırıklar tehlikeli olabilir

25 Mayıs 2018 17:02

Müseyip Hakko, kısa süreli hıçkırıkların zararsız olmasına rağmen, uzun süreli hıçkırıkların tehlikeli ve bazı hastalıkların da belirtisi olabileceğini söyledi.



İbni Sina Hastanesi Müseyip Hakko, inatçı hıçkırıklar üzerinme açıklama yaptı. Dr. Müseyip Hakko, inatçı hıçrıkların enfeksiyon, kanser, sinir sistemi ve mide gibi hastalıkların belirtisi olabildiğini belirterek, 2 günden fazla süren hıçkırıklarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini kaydetti.



Dr. Müseyip Hakko, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın, istem dışı kasılması nedeniyle ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla meydana gelen uzun süren hıçkırıkların tehlikeli olabileceğini söyledi.



Uzun süren hıçkırık ciddi hastalıkların habercisi


Uzm. Dr. Hakko, "Kısa süreli hıçkırıklar zararsız olmasına rağmen, uzun süreli hıçkırıklar tehlikeli ve bazı hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Hızlı yemek yemek, gazlı içecekler, yoğun acı yemekler, gülmek, hatta stres gibi durumlarda meydana gelen hıçkırıklar kısa süreli ve zararsızdır. İnatçı hıçkırıklar, başta sinir sistemi ve mide olmak üzere, enfeksiyon, kanser, beyin ve kalp gibi hayati organlardaki bir problemin habercisi olabilir" dedi



Uzun hıçkırık kalbi yoruyor


Uzun süren hıçkırık ataklarının kalbi yorarak krize neden olabildiğini de belirten Uzm. Dr. Hakko, "Kendiliğinden geçmeyen ve 2 günden fazla süren inatçı hıçkırıklarda mutlaka bir hekime başvurulması gerekir. Gerekli tetkiklerin yapılarak, devam eden hıçkırıkların nedeninin araştırılıp, tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir" dedi.




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