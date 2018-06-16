Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 18:47

İnce’den HDP bayraklı karşılamaya cevap: "Hiçbir siyasi parti bayrağı istemiyorum”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sancaktepe’deki miting öncesi bir grup vatandaşın HDP bayrağıyla karşılama yapması üzerine, “Hiçbir siyasi parti bayrağı istemiyorum” diyerek tepki gösterdi.

İnce’den HDP bayraklı karşılamaya cevap:

16 Haziran 2018 18:47


CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına Sancaktepe Sarıgazi Meydanı’nda devam etti. Burada seçmenlere selamlayan İnce, bir konuşma yaptı. İnce, cumhurbaşkanı seçilirse yapacağı vaatlerden birisini söyleyerek, kimsesiz çocuklarla ilgili konuştu. İnce, “Kimsesiz çocuklar var bunlar yurtlarda 18 yaşına kadar devlet tarafından bakılıyor. Ama 18 yaşına geldiler mi kapı dışarı ediliyor. Benim cumhurbaşkanlığımda o kimsesiz çocuklar 18 yaşını doldurduğu gün devlette işe girecekler” dedi.


Seçileceği takdirde zeytinyağlarının durumuna da değineceklerini kaydeden İnce, “Zeytinyağını dökme olarak satıp. İtalya’da şişeletip, bizden 1 liraya alıp İtalyanların 20 liraya satmasına izin vermeyeceğiz. Sanayimizin 4’te biri atıl onu devreye sokacağız meralarımızı, tarım alanlarımızı kullanacağız insan kaynaklarımızı heba etmeyeceğiz. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırmayacağız. Çiftçinin borçlarının faizini sileceğiz. Esnafın borçlarını yeniden yapılandıracağız. Gençleri iyi eğiteceğiz” diye konuştu.


Öte yandan İnce, meydana otobüsle geldiği sırada ellerinde HDP bayrağı olan bir grup karşıladı. Ellerinde HDP bayrağı ile vatandaşı gören İnce otobüsten seslenerek, İnce, “Arkadaşlar hiçbir siyasi partinin bayrağını istemiyorum. CHP’de istemiyorum hiçbir parti bayrağı istemiyorum. Sadece Türk bayrağı istiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç