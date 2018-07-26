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26 Temmuz 2018 13:15

İncirli alt geçidi sular altında kaldı

İstanbul’da etkili olan yağışın ardından İncirli alt geçidi sular altında kaldı.

İncirli alt geçidi sular altında kaldı

26 Temmuz 2018 13:15

Minibüsüyle suda mahsur kalan bir sürücü aracının içinde ekiplerden yardım bekledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan yağışın ardından İncirli alt geçidi sular altında kaldı. Sular altına kalan alt geçitte minibüsüyle mahsur kalan bir sürücü aracının içinde ekiplerden yardım bekledi. Olay yerine gelen belediye ekipleri bir yandan tıkanan rögarları açmaya çalışırken bir yandan ise aracının içinde mahsur kalan sürücünün imdadına yetişti. Suda kalan minibüs iş makineleri aracıyla çekilirken, ekiplerin tıkanan rögar kapaklarını açmasının ardından alt geçitteki su çekildi.




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