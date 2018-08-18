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18 Ağustos 2018 08:47

İngiliz yazar Chesterson’un ’Bay Perşembe’ adlı romanı raflarda

İngiliz şair ve yazar Gilbert Keith Chesterton’un Bay Perşembe adlı romanı raflarda yerini aldı.

İngiliz yazar Chesterson’un ’Bay Perşembe’ adlı romanı raflarda

18 Ağustos 2018 08:47


Aykırı düşünceleri, siyaset ve topluma getirdiği eleştirileriyle İngiliz edebiyatının sıradışı isimlerinden biri olan G. K. Chesterton’un Bay Perşembe adlı romanı Alfa Yayınları’ndan çıktı.


Yirminci yüzyılda, Anarşist Merkez Konseyi adında gizli bir örgüt kuran bir grup devrimci dünyayı yok etmek için yemin eder. Konseyde yedi adam vardır ve bunların her biri haftanın günleriyle adlandırılmıştır. Şans eseri konseyin arasına sızan Dedektif Syme, toplantılara giderek örgütün eylem planlarını öğrenmeye çalışır. Fakat bu adamların kimliklerinin ortaya çıkmasıyla Syme’ın kafası karışmaya başlar. Muhteşem olay örgüsü ve şaşırtıcı karakteriyle Bay Perşembe, okura devletle anarşi ve şüpheyle gerçek arasındaki çatışmayı sorgulatan gizemli bir polisiye romanı.




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