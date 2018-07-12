İngilizce dil eğitiminde son teknoloji yöntemler

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu okutmanları, Cambridge Üniversitesi Press eğitmenlerinden Anıl Bayar tarafından gerçekleştirilen ‘İngiliz Dili Eğitiminde Online Platformlar’ adlı eğitime katıldı. 2018-2019 döneminde Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda kullanılması kararlaştırılan online portal üzerinden işlenecek ve değerlendirilecek ‘EMPOWER’ kitabı ile ilgili metodoloji, müfredat ve internet üzerinden yapılması planlanan ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapıldı.

İngiliz dili eğitiminde gelinen son nokta ve teknolojinin dil eğitimindeki yeni yeri ile ilgili bilgilerini güncellemek amaçlı eğitime katılan İngilizce Hazırlık Oklu okutmanları, yeni eğitim döneminde öğrencilerin teknolojik yeniliklerle karşılanacağını belirttiler.