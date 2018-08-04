İngilizce eğitiminin artık anaokulundan başladığını bu eğitimde son virajın ise ortaokul olduğunu söyleyen Bilgi Koleji kurucusu Ahmet Çevik, son virajda iyi bir İngilizce eğitiminin şart olduğunu belirtti. Çevik, özelikle ortaokul eğitiminde İngilizce için farklı eğitim modelleri geliştirdiklerini belirtti.

Türkiye’de ilk kez İngilizce eğitimine ’dil koçluğu’nu da eklediklerini belirten Çevik, Bilgi Koleji’nde tamamen öğrenci odaklı, Avrupa Dil Kriterleri Portfolyosu’na (CEFR) paralel şekilde ilerleyen ve eğitimden maksimum verim alınmasını sağlayan özel bir sistem uygulandığını vurguladı.

Kolejlerinde uygulanan durum bazlı öğrenme modeliyle, öğrencilerin doğal dil öğrenme hızlarını yakaladıklarını ve ölçülebilir etkin konuşma becerilerini en üst düzeye çıkardıklarını ifade eden Çevik, "Bu sistemle eğitim sırasında öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yönleri sürekli gözlemleniyor ve özel programlarla eğitim materyallerimiz öğrenci merkezli olarak güncellenerek öğrenme süreci denetleniyor. Dil Koçluğu uygulaması ile de öğrencilerin konuşma becerilerinin arttırılması sağlanırken, aynı zamanda okuma, dinleme, yazma, kelime bilgisi ve dil bilgisi alanlarının tümünde öğrenme motivasyonlarının yükseltilmesi hedefleniyor" dedi.

En iyi İngilizce öğrenme yollarından birinin dile maruz kalmak olduğunu sözlerine ekleyen Çevik "Öğrencilerimiz, bilgi ölçüleri ne olursa olsun, tamamen İngilizce konuşulan ve uygulanan alanın içinde zaman geçirmek zorundalar. Yani onları dile maruz bırakıyoruz. Bu konuda sınıflarda, İngilizce öğretmenleri, dil koçları ve öğrenciler Türkçe yerine İngilizceyi kullanıyorlar. Öğrencilerimiz dile maruz kalıyorlar. Bunun yanında dil eğitimi için uyguladığımız sistemler de devreye girince İngilizce öğrenme seviyesinde iyi bir başarı grafiği yakalanıyor" ifadelerini kullandı.