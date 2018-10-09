İngiltere merkezli kripto para borsası DSX ABD'den önce Türkiye'de

Kullanıcıların kripto paraya erişimini kolaylaştırma hedefiyle Türkiye pazarına giren küresel kripto para borsası DSX, Türkiye'de kuracağı iş ortaklıklarıyla finans kuruluşlarının da kripto para ekonomisine daha güvenli koşullarda adım atmasını sağlayacağını açıkladı.

Finans dünyasının tecrübeli isimleri tarafından kurulan küresel kripto para borsası DSX, kripto para kullanıcılarının ve finans kuruluşlarının kripto para eko sistemine daha güvenli ve kolay erişmesini sağlamak üzere Türkiye'de faaliyetlerine başladığı açıklandı. Kripto para kullanıcılarına Türkçe dil desteğiyle hizmet veren şirket, finans dünyasının kripto para eko sistemiyle tanışmasını kolaylaştırmak için güçlü ve kolay entegre edilebilir bir platform tasarlandı. Ayrıca, Türkiye'de kuracağı iş birlikleriyle kendi platformunu profesyonel finans servislerine entegre edecek.

Kripto para borsalarının genelde teknoloji geçmişine sahip kişilerce kurulduğunu ve bu nedenle bir finans kuruluşunun beklentilerini öngörmekte güçlük çektiğini vurgulayan DSX CEO'su Mike Rymanov, "DSX ise profesyonel finansal servisler alanında uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimiyle kuruldu. Standart bir platformu alıp kripto paraya uyarlamak yerine, DSX'i ilk andan itibaren profesyonel bir kripto para borsası olacak şekilde tasarladık" diye konuştu.

"Tüm protokollere ve yönetmeliklere bizim de uygun çalışmamız gerekiyor"

Yasal mevzuatlar karşısında yükümlü olduğunu belirten ve finansal organizasyonlarla kurulan iş ortaklıklarını hatırlatan Rymanov, "Onların bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere bizim de uygun çalışmamız gerekiyor. Bunun anlamı ise DSX'in kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mutlak hatasız çalışma yükümlülüğü bulunuyor. Bu da müşterilerimiz için hiçbir endişeye yer bırakmayan, güvenli bir ortam oluşturuyor" diye açıkladı.

Türkiye'nin güçlü kripto ekonomisi, küresel devlerin ilgisini çekiyor

DSX'in Türkiye pazarına yoğunlaşmasının arkasında, Türkiye'nin genç, dinamik ve inovasyona açık nüfusu yattığı bildirilirken, Türkiye'nin kripto paraya erişimini daha iyi hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Rymanov, "Kripto para her şeyden önce insanlara seçme şansı sunuyor. Geleneksel para birimlerinin yaşadığı yoğun dalgalanmayla karşı karşıya kalanlar, kripto para sayesinde varlıklarını nasıl ve nereye yatıracakları, hangisinin daha fazla getiri sağlama potansiyeli olduğu konusunda bir seçim yapabiliyor. İster bu işin ticaretini yapın, ister normal bir tüketici, isterse elektronik ödeme sağlayıcı olun; tercih ve fırsat hakkına sahip olmak başarının anahtarıdır" dedi.

"Kripto para sahipliği konusunda Türkiye dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor"

Türkiye'deki kripto ekosisteminin yaygınlığının da burayı kripto para borsaları için önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Rymanov, "Kripto para sahipliği konusunda Türkiye dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıyor. Bu konuda talebin yoğun olduğunu açıkça görüyoruz. Türkiye'deki iş ortakları ve finans kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, onların kripto dünyasında daha güvenli adımlar atmalarına destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sadece bizim için değil, bu kuruluşların müşterileri için de fayda sağlayacaktır" diye ekledi.