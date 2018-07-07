İngiltere, yarı finalde

Yavaş başlayan ilk yarıda durgun bir tempo vardı. Karşılıklı ataklarla geçen devrede İngiltere duran toptan golü buldu. 30. dakikada Ashley Young’un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Henry Maguire’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Dengeli devam eden ilk yarı 1-0 İngiltere üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan İngiltere, farkı açmak için rakibi karşısında iyi baskı kurdu. 59. dakikada Jesse Lingard’in sağ kanattan arka direğe gönderdiği topu iyi kontrol eden Dele Alli farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 2. golle birlikte İsveç’te moraller iyice bozuldu ve oyunun kanalında varlık gösteremediler. Mücadelen 2-0 galip yarılan İngiltere, 2018 Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

İngiltere, en son 1990 yılında kupada yarı finale çıkışmıştı.