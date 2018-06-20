Enerji uzmanlarına göre; AB, kaynak çeşitliğini arttırmaya çalışırken, alınan son karar Gazprom’un diğer projelerini etkileyebilir, Doğu Akdeniz ve Hazar gazının Avrupa’ya ulaşmasında kritik role sahip olan Türkiye’nin önünü açabilir.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Gazprom’un Avrupa’ya gaz arzına yönelik iki projesi olduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin Karadeniz üzerinden Türkiye’ye uzanan Türk Akım projesi, diğerinin ise Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya ulaşacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesi olduğunu vurguladı.

Kuzey Akım’a göre hem kapasitesi düşük olan, hem de Avrupa için yeni bir güzergah ortaya koyan, inşaatı sürmekte olan Türk Akım projesinin İngiltere’nin Gazprom’la alakalı aldığı bu karardan olumsuz etkilenmeyeceğini vurgulayan Kumbaroğlu, inşaatı henüz başlamamış olan Kuzey Akım 2 projesinin iptali gündeme gelebileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

"Polonya ve ABD de adım atacağı sinyalini vermişti"

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için Rusya’da geçen hafta inşaat iznini çıkmasının ve geçtiğimiz gün projenin tamamlanması için gerekli boruların döşenmeye hazır durumda olduğunun açıklanmasının hemen ardından alınan kararın önemine dikkat çekerek Gazprom’un karşı karşıya kaldığı durumun ciddi bir mali yükle sınırlı kalamayabileceği uyarısında bulunan Kumbaroğlu, "Kuzey Akım 2 projesi bu süreçte kilit rolde. Çünkü Kuzey Akım 2 projesine karşı Polonya geçtiğimiz ay yeni bir hukuki süreç başlatmış, ABD de bu projenin ilerlemesi durumunda yaptırımların gündeme alınacağını açıklamıştı" dedi.

"Kuzey Akım 2, AB’nin siyasi bütünlüğünü tehdit ediyor"

AB’nin en tartışmalı enerji projesi olan Kuzey Akım 2 boru hattının inşaatının başlamasının arifesinde Avrupa’da tansiyonun yükseldiğine dikkati çeken Kumbaroğlu, "Kuzey Akım 2 projesi AB’nin siyasi bütünlüğünü, birliğin hedeflediği rekabetçi enerji piyasası oluşumunu ve kaynak çeşitliliğini tehdit ediyor. Aynı zamanda proje ortağı şirketler bugün Gazprom’un uğradığı akıbete uğrama tehdidi ile karşı karşıya. Polonya Başbakanı’nın geçtiğimiz günlerde ‘AB ve NATO’yu hedef alan silah’ olarak nitelendirdiği proje daha inşaatı başlamadan etkisini göstermeye başlamış durumda" dedi.

"Türkiye’nin ve KKTC’nin önemi artıyor"

Kumbaroğlu ayrıca, bu şartlar altında projenin sürdürülebilmesi olası gözükmediğine değinerek, "Bu noktada alternatif rota olarak Türk Akım ve alternatif kaynak olarak Doğu Akdeniz ve Hazar gazlarının Avrupa’ya ulaştırılması önem kazanıyor. Türkiye’nin ve KKTC’nin jeostratejik önemi iyice su yüzüne çıkıyor. Ülkemiz için aktif enerji diplomasisi ile önemli kazanımların sağlanabileceği yeni fırsatlar dönemi başlıyor" şeklinde konuştu.