İngiltere’yi 2-0’la geçen Belçika üçüncü oldu

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Belçika henüz 4. dakikada öne geçti. Nacer Chadli’nin ortasında altıpasta gelişine vuran Meunier, takımını öne geçirdi. Dengeli devam eden ilk yarıda başka gol olmayınca, devre 1-0 Belçika üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya İngiltere daha iyi başlarken, maçı bırakmadığını gösterdi. Beraberlik için büyük mücadele veren İngiltere golü bulamazken, Belçika farkı açtı. 82. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eden Hazard meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Belçika, 2018 Dünya Kupası’nda üçüncü oldu.

2018 Dünya Kupası finali 15 Temmuz Pazar günü Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak.