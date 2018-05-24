Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:54

Iniesta, Vissel Kobe’de

Barcelona’nın efsane futbolcusu Andreas Iniesta Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı.

Iniesta, Vissel Kobe’de

24 Mayıs 2018 11:54


İspanyol ekibi Barcelona ile efsaneleşen Andreas Iniesta Japon ekibi Vissel Kobe ile sözleşme imzaladı. Bonservissiz bir şekilde transfer olan 34 yaşındaki futbolcu eski Galatasaraylı Lukas Podolski ile beraber Vissel Kobe formasını terletecek. Sözleşme imzalarken açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Benim için önemli bir sınav ve çok özel bir gün. Ailem, Japonya’ya geldiği için çok heyecanlı. Birçok teklif geldi ama Kobe’nin projesi beni etkiledi" ifadelerini kullandı.


Iniesta Kobe’de kendisiyle özdeşleşen 8 numaralı forma ile sahaya çıkacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç