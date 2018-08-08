‘İnovasyon Yarışması’ için başvurular başladı

Ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yenilikçi projeler üretmek konusunda desteklemek ve teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen İnovasyon Yarışması’na bu yıl Ürün İnovasyonu, Hizmet İnovasyonu, Pazarlama İnovasyonu ve Organizasyonel İnovasyon konularında sunulacak projeler yarışacak.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin katılımına açık olan yarışmada; Ortaokul kategorisi: 5.- 8’inci sınıflar, Lise kategorisi: 9. - 12. sınıflar, Üniversite kategorisi: Yüksekokul ve üniversite, Öğretmen kategorisi:İlk ve orta öğretim, lise, öğretim görevlileri yarışacak.

Proje sahiplerinin 1’den fazla proje ile katılabileceği yarışma, grup katılımlarına açık olacak. Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilecek. Yarışma, yüksek lisans öğrencilerine ise kapalı olacak.

Son başvuru tarihi 12 Ekim

İnovasyon Yarışması’na katılmak isteyenlerin en geç 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Living Lab’a başvurması gerekiyor.