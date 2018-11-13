İnşaat demirine İran tehdidi

İran'ın son yıllarda hızla artan çelik üretimi, Türk inşaat demir üreticilerini zor durumda bırakıyor.

İthal edilen ürün fiyatlarının Türkiye'deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük olduğunu ve bunun da fiyatlarda bir devlet desteği olduğu izlenimi uyandırdığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, konuyla ilgili önlem alınması çağrısında bulundu.

İthalatın özellikle bu yıl içerisinde ciddi oranda arttığına işaret eden Aslan, şunları söyledi:

"İran'ın Türkiye'ye ihracatının sınır ticaretinin deprem yönetmeliği şartlarını dikkate almadan yoğunlaştığını görüyoruz. İran'dan çelik ürünleri ithalatı yılın ilk aylarında 1000 ton civarında seyrederken, Eylül ayı itibariyle 5 bin tona çıktı. Yapılan ithalatın neredeyse tamamını ise inşaat demiri oluşturuyor. İthal edilen ürün fiyatları, Türkiye'deki ürün fiyatları ile kıyaslanamayacak derecede düşük. Bu durum objektif maliyetlerle satış yapılmadığı ve ABD'nin İran'a uyguladığı ambargonun olumsuz tesirlerinin azaltılabilmesi için, devlet tarafından İran çelik sektörüne destek sağlandığı intibaını veriyor".

Türk çelik sektörünün inşaat demirinde ülke ihtiyacının iki misli üzerinde kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Aslan, bu haksız rekabetin önlenmesi çağrısında bulundu.