İnşaat demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Kurtarma çalışması sırasında kedinin bağırışları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri’de bir kedi gece geç saatlerde 3 metre yüksekten inşaat alanına düşerek demire saplandı. Kedinin çığlıklarını duyan vatandaşlar, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine ihbarda bulundu. İnşaat alanına giden dernek yetkilileri de durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Silivri Belediyesi Veteriner Hekimi Kerem Kaya tarafından iğne yapılarak sakinleştirilen kedi, daha sonra itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi ile kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kedinin bağırışları yürekleri dağladı. Vücuduna saplanan demir ile birlikte Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülen yaralı kedinin burada yapılan cerrahi müdahale ile vücudundaki demir alındı. Kedinin tedavisine Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde devam edildiği öğrenildi.