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12 Eylül 2017 10:09

“İnşaat sektörü, lokomotif sektör olma görevini sürdürüyor”

ERA Gayrimenkul Genel Müdürü Özhan Atalay, büyüme rakamları değerlendirmesinde inşaat sektörünün lokomotif sektör olma görevini sürdürdüğünü belirtti.

“İnşaat sektörü, lokomotif sektör olma görevini sürdürüyor”

12 Eylül 2017 10:09


ERA Gayrimenkul Genel Müdürü Özhan Atalay 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Atalay, Türkiye’nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarında inşaat sektöründe yüzde 6,8 gibi bir artış olduğunu belirterek, “Başta Kredi Garanti Fonu olmak üzere, hükümetin teşvik ve desteklerinin etkisi, konut kampanyalarının sürdürülmesi, bankaların konut kredisi kampanyaları, konut kredi faiz oranlarının göreceli düşük kalmaya devam etmesi ve konutta KDV indiriminin uzatılması gibi etkenler ile birlikte ulaşılan bu rakamın gelecek olan reformlarla güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum” dedi.


“Sanayinin yükseliş trendinde olması hepimiz için sevindirici bir gelişme”


Verilere detaylı bakıldığında büyümeye inşaat sektörüyle birlikte en güçlü katkının yüzde 6,3’le sanayi sektöründen geldiğini söyleyen Atalay, “Sanayide yaşanan bu gelişme hepimiz açısından gelecek adına umut verici diyebilirim. 2023 hedeflerine ulaşmada sanayinin yükseliş trendinde olması hepimiz için sevindirici bir gelişme olsa gerek” şeklinde konuştu.


Tüm bu gelişmelerin yanı sıra toplamda yüzde 5,1’lik büyümeye katkı sağlayan net dış talebin yüzde 1,8 olmasının da Türkiye’ye sağlanan döviz girdisi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydet: “Yapılacak ekonomik reformlarla birlikte bu rakamında hayli yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Her ne kadar toplam büyüme rakamı genel beklentinin biraz altında gerçekleşmiş olsa da inşaat sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğu gerçeğini bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle sektörün öz güvenin pekişmesi ve bu ay itibariyle sektörün tekrar hareketlenecek olması ekonomideki canlanmayı desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum”.




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