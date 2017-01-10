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10 Ocak 2017 16:47

İnsan beyninin nasıl işlediği bu programda tartışılacak

İnsan beyninin nasıl işlediği bu programda tartışılacak

10 Ocak 2017 16:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, "Beyin Nasıl Çalışır? Fikir Nasıl Oluşur? Hafıza Nasıl Güçlenir" programı düzenleyecek. Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy Anadolu Lisesi ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (İLESAM) katkı sağlayacağı program, 12 Ocak 2017 tarihinde saat 13.00’te Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde başlayacak.
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen’in yapacakları açılış konuşmalarından sonra "Beyin Nasıl Çalışır? Fikir Nasıl Oluşur? Hafıza Nasıl Güçlenir?" paneli gerçekleştirilecek. İLESAM İstanbul Şube Başkanı Sosyolog Cafer Vayni’nin yöneteceği panelde, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü alan beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın; "Beyin Nasıl Çalışır?, Kişisel Gelişim Uzmanı Hikmet Can Değirmenci; "Fikir Nasıl Oluşur?", Hafıza Teknikleri Uzmanı İzzet Yıldırım ise "Hafıza Nasıl Güçlenir" konularını anlatacak. Döndü Güney Sevindik de "Beyin ve Musiki" ilişkisini anlatacak. Program sonunda Sevindik’in yönetimindeki öğrencilerden oluşan Bakırköy Anadolu Lisesi korosu bir konser verecek.
Sunuculuğunu Gökcan Bulut’un yapacağı özel etkinliğe Bakırköy’de okuyan ilk-orta ve lise öğrencileri, eğitimciler ile vatandaşlar katılacak. Program sonunda katılımcılara İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli kitaplar hediye edilecek.



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