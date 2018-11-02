İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70'inci yılına özel konferans

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70'inci yılı nedeniyle uluslararası bir konferans düzenleyecek.

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70'inci yılı nedeniyle uluslararası bir konferans düzenleyecek. 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek konferansın amacı; dünyada son on yılda insan haklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz gelişmeleri ve çözüm önerileri olacak.

Yapılan açıklamada; Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70'inci yılında ‘İnsan Hakları İçin Harekete Geç' çağrısı göz önüne alınarak, genel başlığı ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70'inci yılında İnsan Hakları: İnsan Hakları İçin Harekete Geç' konulu konferansa, UNESCO İnsan ve Toplum Bilimleri, Politikalar ve Programlar Direktörü, B.M. Beslenme Hakkı Raportörü, ECRI'den bir üye ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ve UNESCO Eski Genel Direktörü Federico Mayor katılacak. Ayrıca konferansta, insan hakları eğitimiyle ilgili iki yuvarlak masa düzenlenecek.