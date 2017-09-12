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12 Eylül 2017 15:17

İnsan kaçakçısı minibüsüyle polise çarptı

Polis ekipleri insan kaçakçılığı şüphesi üzerine takibe aldıkları bir minibüsü Çatalca gişeler önünde durdurdu.

İnsan kaçakçısı minibüsüyle polise çarptı

12 Eylül 2017 15:17

Ekipler araca doğru gittiği sırada minibüs şoförü bir polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Daha sonra terk edilmiş vaziyette bulunan minibüsün içinde Suriye uyruklu 29 göçmen olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Millet Caddesi üzerinde sırt çantalı şahısları şüphe üzerine takibe aldı. Polis ekipleri, yapılan takip sonucu şahısların aynı caddede, üzerinde “Okul taşıtı” yazan bir minibüse bindiklerini gördü. Minibüsü takibe alan ekipler TEM Otoyolu Çatalca gişeler önünde durdurdu.



İnsan kaçakçısı minibüsüyle polis memuruna çarparak kaçtı


Polis ekipleri aracın yanına gittikleri esnada insan kaçakçısı minibüs şoförü, görevli bir memura çarparak olay yerinden kaçtı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda minibüs yeniden takibe alındı. Daha sonra minibüs kontak anahtarsız ve kilitli olarak içinde Suriye uyruklu 29 göçmen ile birlikte Büyükçekmece-Çatalca yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu.


Emniyet ekiplerinin konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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