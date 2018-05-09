Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan TSDD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, sigaraya karşı mücadele için çıkarılan kanunların uygulanması konusunda dernek olarak mücadelelerine devam ettiklerine dikkat çekti. Aydın, "Özellikle tütün ve tütün mamullerini kapsayan kanunların çıkarılması, televizyon ve gazetelerde yapılan bilinçlendirme çalışmaları, devletimizin getirmiş olduğu yasaklar ve halkın bilinçlenmesiyle derneğimizde bulunan arkadaşlarımız sayesinde Türkiye’de 30 milyon sigara içen insan sayısı 20 milyonlara düştü." dedi.

“Orman yangınlarının yüzde 50’si sigaradan”

Aydın, “Ormanlarımızın yarısı sigaradan dolayı yok oluyor. İstanbul’da çıkan yangınların yüzde ellisi sigaradan. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. Devlet her yere bir polis dikemez. Vatandaş olarak bizim bilinçlenerek konuya sahip çıkmamız, fahri sigara müfettişi gibi davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“Sigaranın etkisi FETÖ ile aynı”

Eski AB Bakanı Egemen Bağış sigaranın insanlığa kurulmuş bir tuzak olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “ Sigara içtiği için kimse dertten kurtulmuyor. İnsanlarda öyle bir intiba oluşturulmuş ki sigara içmek sanki yetişkin olmanın bir ön koşuluymuş gibi bir hava var” dedi.

Bağış sigaranın insanlar üzerindeki etkisini Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) etkisine benzeterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz hain darbe kalkışmasından bu yana hep birbirimize soruyoruz, ’Nasıl olur da bu ülkede o kadar yıl eğitim almış, profesör olmuş, vali olmuş, general olmuş, milletvekili olmuş, çok başarılı olmuş iş adamı insanlar ilkokul mezunu bir şarlatan tarafından beyinleri yıkanabilir ve onun güdümüne girebilirler?’ Bu soruya şu cevabı alıyoruz. Hiçbiri general olduktan sonra, vali olduktan sonra, milyoner olduktan sonra o şarlatanın güdümüne girmemiş. Bunların çoğu küçücük çocuklarken alınmış, beyinleri yıkanmış ve hayatta yükselirken de kendi başarılarından, kendi çabalarından dolayı değil sadece mahareti sayesinde bir yere gelmiş intibasına kapılmışlar. Aslında bakarsanız sigaranın insanlar üzerindeki etkisiyle, FETÖ terör örgütünün etkisi birebir aynıdır."

“Kanımın son damlasına kadar savaşacağım”

Gecede ayrıca, “Geçti” adlı tekli çalışmasıyla bir performans sergileyen Zeliha Sunal “Sigaraya karşı kanımın son damlasına kadar savaşacağım” derken, eski Sağlık Bakanlarından Bülent Akarcalı ise “Afrin’de Mehmetçik’e sıkılan her kurşunun ardından ABD’li sigara şirketleri var” ifadelerini kullandı. Sigara içilen yerlerde sahne almadığı için ödüle layık görülen sanatçı Emrah Erdoğan ise “Bu ödül meslek hayatım boyunca aldığım en güzel ve en anlamlı ödül” diye konuştu.

- TSSD Özel Ödülü "Sincap Karamel"in tedavisini sağlayan mühendise

Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen "Bana Dumansız Hayatı Anlat" adlı fotoğraf yarışmasında birinci olan Tekirdağ Hacı Fahri Zümbül Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Akkoyun’a ödülü verildi. Akkoyun, ödülünü Egemen Bağış ve Mustafa Aydın’ın elinden aldı.

Ödüle layık görülen İstanbul Valisi Vasip Şahin’in ödülünü Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ödülünü Önder Kırmır aldı.

ÇEVKO Vakfı Başkanı Atilla duygulandırdı

ÇEVKO Vakfı Başkanı Yaşar Atilla, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Halit Yerebakan, sanatçı Emrah Erdoğan ve Cemil Sağyaşar’ın da ödüle değer görüldüğü törende, TSSD Özel Ödülü ön ayakları olmayan "Sincap Karamel"in tedavisini sağlayan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir’e verildi. ÇEVKO Vakfı Başkanı Yaşar Atilla’nın, ödülünü alırken 8 ay önce eşini sigara nedeniyle kaybettiğini anlatırken gözyaşlarına boğulması, duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

“Bursa Dünya’ya Miras”

Ödül takdiminin ardından, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı tarafından hazırlanan "Bursa Dünya’ya Miras" adlı defile gerçekleştirildi.