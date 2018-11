İnsanlık Dergisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Sadece iyilik haberlerinin yer alacağı İnsanlık Dergisi'nin ilk toplantısı gerçekleşti.

Gönüllülük esası üzerine kurulan ve yönetiminde doktor, öğretmen, hakim, sanatçı, bürokrat, avukat, gazeteci, yazar, öğrenciler ve daha birçok meslek grubundan bir araya gönüllülerden oluşan İnsanlık Dergisi ekibinin ilk toplantısı gerçekleşti.

Dünyada güzel çalışmaların da olduğunu duyurmak adına bir araya geldiklerini belirten İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, çok yakında derginin ilk sayısını değerli okurlarla buluşturacak olmanın haklı sevincini yaşadıklarını söyledi.

Dergide sadece iyilik haberlerinin yer alacağının altını çizen Doğru, "Günümüzde maalesef haberlerde ve sosyal medya platformlarında ekseriyetle olumsuz haberler yer almakta. Bir araya geldiğimizde "Hiç mi iyi bir haber yok" diyenlere artık insanlık dergisi adres gösterilecek. Çünkü insanlık dergisinde okunan her haber mutlaka tebessüm ettirmekte. Dergimizin kadrosu her yönü ile mükemmel bir ekipten oluşuyor. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bir araya geldiğimiz değerli dostlarla çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü her meslekten alanında uzman kişiler ile yola çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u ziyaret edip dergimizin okullarda da okutulması için gerekli girişimlerde de bulunacağız" dedi.