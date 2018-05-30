İnternet alışverişlerinde her 3 sepetten biri mobilden dolduruluyor

Marmara, internetten en çok alışveriş yapan bölge olurken, tüketiciler alışveriş için pazartesi gününü tercih ediyor.

Türkiye’nin önemli e-ticaret altyapı şirketi IdeaSoft, her sene gerçekleştirdiği ’Kobi E-Ticaret Raporu’ başlıklı araştırmayı yayınladı. Ideasoft kullanıcısı 6 bin 500’den fazla sanal mağazadan 2017 yılında verilen 3 milyonu aşkın siparişin analiz edildiği rapora göre; her 3 siparişten biri mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Marmara; internetten en çok alışveriş yapan bölge olurken, tüketicilerin alışveriş için en çok pazartesi gününü tercih etti.

KOBİ’lerin e-ticaret süreçlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanan raporda, online siparişler zamanlamalarına göre incelendiğinde ise kullanıcıların 14.00-16.00 saatleri arasında internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü. Sonbahar, en çok sipariş verilen mevsim olarak öne çıkarken, yaz ise online alışverişin en durgun mevsimi oldu.

Lider Marmara Bölgesi

Online alışverişi en çok tercih eden bölge yüzde 55,5 ile Marmara Bölgesi olurken, onu yüzde 16,4 ile İç Anadolu, yüzde 12,2 ile Ege, yüzde 8,4 ile Akdeniz, yüzde 4,1 ile Karadeniz, yüzde 1,5 ile Doğu Anadolu, yüzde 1,5 ile Doğu Anadolu takip etti. Online siparişlerin yüzde 49,4’ü İstanbul’dan gerçekleşti. Onu yüzde 10,6 ile Ankara, yüzde 7,6 ile İzmir ve yüzde 3,6 ile Bursa izledi.

Kapıda ödemeye rağbet artıyor

Ödeme seçenekleri açısından bakıldığında, internetten alışveriş yapanların yüzde 68’i kredi kartıyla satın alma yaparken yüzde 19’u kapıda ödemeyi, yüzde 9’u havale/EFT’yi tercih etti. Online alışverişlerde kredi kartı kullananların yüzde 45,1’i 2 veya 3 taksit, yüzde 14,5’i 6 taksiti, yüzde 12,4’ü ise 9 taksiti seçti.

Her 10 siparişten 4’ü ücretsiz taşınıyor

Kullanıcıların kargo şirketi tercihlerine bakıldığında ise siparişlerin yüzde 34’ü Aras, yüzde 27’si Yurtiçi, yüzde 14’ü MNG, yüzde 11’i ise Sürat Kargo ile teslimat talebinde bulundu. Siparişlerin yüzde 62’sinde kargo ücreti alınırken yüzde 38’i ise ücretsiz taşındı.