İnternet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı.

Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.