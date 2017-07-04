“İnternette güçlü olmanız için temsilciniz WOY olmalı”

Türkiye’nin web çözümleri olan Daynex’in bünyesinde kurulan WOY (Web Organizasyon Yönetimi) sitelerin daha güçlü bir hal alması için size birçok olanak sağladığını bildiren Dayneks Genel Koordinatörü Tahsin Dinçer, "WOY’un profesyonel ekibinden destek aldığınızda en iyi optimizasyon yöntemleriyle çok yönlü bir dünya olan internette sitenizi görünür kılarsınız. Arama motorları artık sizi tanır, ziyaretçi almaya başlar ve dolayısıyla ürünlerinizi müşterilerinize ulaştırmış olursunuz" dedi.

WOY ile kullanışlı ve anlaşılır bir site sahibi olmasının yanı sıra milyonlarca üye sayısına sahip olan Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest gibi sosyal medya ağlarında istenildiği gibi takipçi sayısına ulaşabileceğini ve potansiyel müşterilerle doğru iletişim kurabileceğinin altını çizen Dinçer, "WOY sizin için sosyal medya uzmanı, grafiker, içerik editörü, yönetici ve Google uzmanının tamamını oluşturur ve talepleriniz doğrultusunda en iyi dijital pazarlamayı tarafınıza sunar. E-ticaret sitenizin rakiplerinin altında kalmaması için ve online satış yapmanızı güçlendirecek şekilde rakiplerinizi analiz eder, algı, reklam, içerik yönetimi oluşturur, kampanya stratejileri geliştirir ve tüm bu hizmetleri size zaman kazandırarak gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

Dayneks Genel Koordinatörü Tahsin Dinçer, sitelerin yükselişe geçmesi için bir an önce WOY ile tanışılması gerektiğini söyledi.