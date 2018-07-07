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07 Temmuz 2018 16:31

İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı

İstanbul Sultangazi’de bir şahıs, Suriye uyruklu husumetlisini, internetten aldığı pompalı tüfekle öldürdü.

İnternetten aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı

07 Temmuz 2018 16:31

Cinayet anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, Suriye uyruklu Muhammet Şağil’in 50. Yıl Mahallesi B Caddesi üzerinde bulunan döner dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin A.(18) internetten aldığı pompalı tüfekle arasında husumet bulunan Muhammet Şağil’in (32) dükkanına gitti. Elindeki pompalı tüfekle Muhammet Şağil’in göğsüne iki el ateş eden Yasin A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaçarken çevredeki esnafa silah doğrultan zanlının, ‘güvenlik kamera görüntülerini vereni öldürürüm’ dediği öğrenildi.


Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde kalan Muhammet Şağil’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesine kaldırdı. Şağil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Pişman olduğunu söyledi


Olay yerinde çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kamera görüntüleri ve görgü şahitlerinden yola çıkan ekipler Yasin A.’nın bir bodrum katta gizlendiğini tespit etti. Ekipler Yasin A.’yı gizlendiği yerde suç aletiyle birlikte yakaladı.


Gözaltına alınan Yasin A., emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirtti. Muhammet Şağil ve yakınlarının yaklaşık 2 ay önce kendisini darp ettiği söyleyen Yasin A, internetten sipariş ettiği pompalı tüfekle Muhammet Ş.’yi öldürdüğünü itiraf etti. Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



"Kamera kaydını vermeyin diye sesleniyordu"


Olay olduğu sırada dükkanını açmaya gittiğini ifade eden Yunus Ateş, "Biz sabah dükkana doğru gelirken silah sesleri duyduk. Gelip baktığımızda kişi düşmüştü. Vuran kişi de silahla beraber sokağa doğru gitti. Ondan sonra vurulan kişiye baktık. Polisi ve ambulansı aradık. Küfürlü sözler kullanıyordu. Kamera kaydını vermeyin diye sesleniyordu" dedi.



"Silahı bize doğrultuyordu"


İki el silah sesi duyduğu dile getiren Hüsamettin Oğuz, "Köşeden baktım. Elinde pompalı silah var. Küfürlü konuşuyordu. O zaman ateş etmişti. Biz geldiğimizde cinayet işlenmişti. Geri çekildik. Çünkü silahı bize doğrultuyordu. İçeri girdik. Vurulduğunu duyduk. Uzanmış yatıyorduk. Hastanede ölmüş. Biz de tanıyorduk. 5 tane boy boy çocukları vardı. İyi insanlardı" dedi.




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