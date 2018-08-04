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04 Ağustos 2018 23:56

Interpol’un aradığı Bulgar suç örgütü lideri ve 7 adamı İstanbul’da yakalandı

Interpol tarafından uzun süredir aranan uluslararası suç örgütü lideri Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov ve 7 adamı, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Interpol’un aradığı Bulgar suç örgütü lideri ve 7 adamı İstanbul’da yakalandı

04 Ağustos 2018 23:56

Zhelyazkov tutuklanırken, 7 şüphelinin sınır dışı edildiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube polisi, ülkesinde silahlı saldırı, gasp, uyuşturucu ticareti, kundaklama ve adam yaralama gibi çok sayıda olaya adı karıştığı iddia edilen ve Interpol tarafından aranan Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov’un İstanbul’da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bakırköy’de daha önce tespit edilen adrese dün operasyon düzenleyen polis, Zhelyazkov ve beraberindeki 7 elemanını yakalayarak gözaltına aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bulgar suç örgütü lideri ve 7 adamı adliyeye sevk oldu. Mahkemeye çıkarılan Dimitar Zhelyazkov tutuklanırken, diğer 7 kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi.


Bulgar suç örgütü liderinin iki ülke arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması gereğince Bulgaristan’a iade edilmesi bekleniyor. Daha önce Romanya’ya tır kasasında giderken Bulgaristan’da yakalanan 7 FETÖ mensubu, Sofya yönetimi tarafından ikili anlaşma çerçevesinde Türkiye’ye iade edilmişti.




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