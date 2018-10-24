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İntihar etmek için Sultanahmet Camii'ndeki ağaca çıktı, dal kırılınca düştü

Sultanahmet Camii içindeki ağaca çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

Ağacın dalı kırılınca yere düşen şahıs itfaiye ekiplerinin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı.


Şahsı ağaçta gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken itfaiye ekipleri de önlem olarak ağacın altına branda açtı. Bu sırada şahsın üzerinde durduğu dal kırıldı. Ağaçtan yere düşen şahıs itfaiyenin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı.

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